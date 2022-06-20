Финляндия открывается для российских туристов, но есть нюанс

В понедельник, 20 июня, стало известно, что Финляндия с 30 июня отменяет коронавирусные ограничения и вновь открывается для российских туристов. Однако есть некоторые нюансы, на которые обратили внимание в пресс-службе туроператора "Интурист".

На данный момент практически никто из турагентов не предлагает туры в недружественные страны. Обусловлено это тем, что путешественники могут столкнуться с проблемами при получении шенгенских виз или нехорошим отношением со стороны местного населения. Таким образом, пояснили в "Интуристе", Финляндия пока будет востребована у самостоятельных туристов.

Туроператор пока не планирует ставить пакетные и автобусные туры в Хельсинки. Одна из причин — отсутствие авиасообщения, сообщает РИА Новости. Не исключено, что туры туда начнут предлагать компании из Санкт-Петербурга.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что в настоящее время между Россией и Хельсинки нет прямого авиа- и железнодорожного сообщения. Добраться в Хельсинки из Москвы можно из Стамбула. Кроме того, что перелет с пересадкой займет не менее 10 часов, стоимость билетов составит от 68 тысяч рублей на человека в одну сторону.