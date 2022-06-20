Жестокое избиение из-за пирсинга: подозреваемый задержан

По факту избиения подростка в электричке в подмосковной Истре возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следователи завели дело по статье о хулиганстве. Задержанный в ближайшее время будет доставлен к следователю для проведения комплекса следственных действий.

По данным следствия, ЧП произошло вечером 19 июня в электричке, следовавшей из Москвы в Волоколамск. В районе станции Новоиерусалимская в вагоне мужчина подошел к двум подросткам и потребовал, чтобы они избавились от пирсинга. Возникла перепалка, после которой мужчина стал бить одного из них по лицу. Нападавший был пьян.

Видео избиения подростка появилось в интернете. Проверки начали транспортные полиция и прокуратура, пишет ТАСС.