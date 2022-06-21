Льготная ипотека многодетным: поручения президента

Правительство до 1 сентября должно обеспечить меры для предоставления льготной ипотеки многодетным, а также распространить эту программу на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Это одно поручений президента по итогам встреч по вопросам социальной поддержки детей. Полностью видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Кроме того, Путин поручил правительству упростить процедуру ввоза медицинских изделий, которые закупает фонд "Круг добра" и продумать механизм, чтобы многодетные отцы могли бы получать пенсию досрочно.