Киев заплатил за бездумные диверсии масштабными потерями

В Минобороны России сообщили очередные подробности о спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что киевский режим предпринял очередную бездумную попытку овладеть островом Змеиный.

Украинские власти хотели нанести массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта и его захвата. Для этого были задействованы свыше 15 беспилотников. Кроме того, в воздушном пространстве Змеиного Вооруженные силы России зафиксировали стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk RQ-4.

Все средства поражения противника были уничтожены российскими средствами ПВО. В воздухе сбиты 13 беспилотников, свыше 20 реактивных снарядов системы залпового огня "Ураган", 4 ракеты "Точка-У". В Минобороны России обратили внимание на то, что ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове.

Но это не остановило киевский режим. После провала на Змеином украинские власти задумали новую авантюру, отметил Конашенков. Касается она объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.

Как уже известно, ударам подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". Атака была совершена с помощью противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата "Байрактар ТБ-2". Это спровоцировало сильный пожар. Кроме того, была создана угроза экологической катастрофы.

В Минобороны России заявили, что в ответ на диверсии Украины крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2". Произошло это в районе Одессы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об очередной провокации, организованной киевским режимом.