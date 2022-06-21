Схвачен мужчина, готовивший взрывы на несанкционированном митинге

Во Владимирской области задержан местный житель, готовивший взрыв во время несанкционированного митинга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина самостоятельно изготавливал взрывные устройства и оружие.

Как выяснили следователи, арестованный намеревался совершить акт терроризма из-за "личной ненависти к системе государственного управления в РФ".

Мужчина признался в том, что хотел использовать бомбы и оружие против представителей органов власти. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к совершению террористического акта".