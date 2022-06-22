Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь удалось оперативно локализовать, а затем – потушить.

Известно, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Как ранее сообщал ТАСС, ссылавшийся на источник в местных органах власти, причиной пожара стал удар беспилотного летательного аппарата, врезавшегося в одно из строений на территории предприятия. В социальных сетях было опубликовано видео предполагаемого момента происшествия.