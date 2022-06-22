Случай холеры в Испании может быть первым автохтонным с 1979-го

В Испании зафиксирован случай заражения холерой. Человек подхватил инфекцию, употребив воду из-под крана. Об этом сообщает газета Pais.

Инцидент произошел в испанском автономном сообществе Кастилия-ла-Манча. После случившегося местные власти опечатали одну из ферм в провинции Толедо. Именно там несовершеннолетняя жительница выпила неочищенную воду. После у нее выявили холеру. Девушку госпитализировали. В настоящий момент она уже выписана из больницы.

По предварительным данным, вода была взята из колодца. Власти пытаются выяснить источник ее происхождения, а также понять, есть ли другие заразившиеся.

Согласно отчетам минздрава Испании, это может быть первый автохтонный случай заражения холерой в стране с 1979 года. Местные власти при этом отмечают, что речь не идет о серьезном случае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России отсутствует необходимость проведения массовой вакцинации от холеры.