Минпросвещения расписало церемонию поднятия государственного флага в школах

Минпросвещения утвердило и представило стандарт церемонии поднятия государственного флага РФ в образовательных и профессиональных организациях. Церемония будет проходить еженедельно в первый учебный день c учетом погоды, конструктивных особенностей здания и специфики учебного заведения. В осенне-зимний период рекомендуется проведение мероприятия в помещении, в весенне-летний – на открытой площадке.

Для проведения церемонии будет формироваться знаменная группа, в которую войдут учащиеся, имеющие различные достижения – учебные и внеучебные.

Классы, не принимающие участие в церемонии, на первом учебном занятии педагог проинформирует о составе знаменной группы, огласит календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Ведомством рекомендуется исполнение краткой версии государственного гимна России одновременно с участниками церемонии по стойке "Смирно".

Исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года.