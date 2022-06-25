Визовый центр Греции продолжит работу

Визовый центр Греции с 27 июня продолжат работу в прежнем режиме и прием документов на визы. Об этом РИА Новости сообщили представители одной из греческих туркомпаний. Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу на неопределенный срок по техническим причинам.

Представители греческой туркомпании подтвердили, что с 27 июня действительно планируется проведение обновления системы выдачи виз, но это должно занять всего несколько дней.

Спрос на визы в Грецию остается на высоком уровне, подтвердила туркомпания.

Более подробная информация появится не раньше 28 июня. Записавшиеся в визовые центры после 27 июня соискатели греческих туристических виз могут перенести свою запись на более поздний период после добавления свободных мест в систему электронной записи, подчеркивается на сайте греческого визового центра.

Визовые центры открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов тем, кто подал все необходимые документы до 24 июня 2022 года.

Между тем, Афина продлили запрет на полеты российских самолетов над греческим воздушным пространством до 22 сентября. С 24 февраля после начала российской военной спецоперации на Украине действует запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией. Использовать сове воздушное пространство российским авиакомпаниям Греция запретила с 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для России.

МИД России назвал Грецию не самой безопасной страной для российских туристов.