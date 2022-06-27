Bloomberg заявляет о "дефолте" в России

Агентство Bloomberg напомнило, что к ночи 27 июня наступает срок, когда Россия должна осуществить выплаты иностранным инвесторам в размере ста миллионов долларов. Если внешние долговые обязательства не будут погашены, то в стране формально наступит дефолт – впервые с 1918 года.

Вместе с тем Bloomberg указывает на символическое значение факта дефолта, отмечая, что россиян более заботят другие проблемы экономики страны.

Месяцем ранее США отказались продлевать генеральную лицензию для выплат по обслуживанию внешнего долга РФ. Но несмотря на это Минфин России исполнил долговые обязательства по еврооблигациям на прошлой неделе – с использованием нового механизма, позволяющего платить в рублях. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что у кредиторов нет оснований объявлять дефолт по внешнему долгу и считать, что Россия не выполнила свои долговые обязательства: в условиях форс-мажора Москва делает все, чтобы кредиторы получили свои выплаты.

В министерстве неоднократно заявляли, что РФ продолжит выплаты по внешнему долгу. Из-за отказа в лицензии они будут проводиться в рублях.

Силуанов отметил, что США и ЕС нарочно создают России искусственные преграды к выплате долга, чтобы "повесить ярлык "дефолт". Но на самом деле это не дефолт, отметил глава Минфина.