В Крыму из-за аномальных ливней подтоплено шесть населенных пунктов

В Крыму остаются подтопленными несколько десятков частных и многоквартирных жилых домов, напоминает медиаплатформа "Смотрим". Больше всего от последствий проливных дождей пострадали 6 населенных пунктов.

На всей территории Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации. В пункты временного размещения эвакуированы больше 120 человек, среди них 47 детей.

Потоки воды смыли несколько дамб и обрушили мост в столице Крыма. Пролет упал в реку. Мост был капитально отремонтирован в 2019 году. Насколько качественно, сейчас выясняет прокуратура.