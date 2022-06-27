"Бояться каждого шороха будет": Медведев осадил Гулбиса

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса. Тот заявил, что Европа и НАТО якобы готовы забрать Калининград.

Государственный деятель назвал зарубежного политика придурком, который, видать, выпил или съел что-то плохое. "Предлагает начать третью мировую войну", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Политик считает, что как только Гулбис придет в себя, то будет бояться каждого шороха у двери. Такое поведение Медведев назвал правильным, ведь "память у нас хорошая".

Экс-глава МВД Латвии углядел в ограничении транзита между Калининградской областью и остальной частью России первый шаг для ЕС и НАТО на пути к "отсечению" региона". С таким заявлением Гулбис выступил в эфире местного телевидения.

Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими.