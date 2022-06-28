Эксперт: британцы сильнее всех наживались на российском золоте

Если Запад введет запрет на импорт золота из России, то будут другие страны для его сбыта. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

"22 февраля Боррель радостно заявил, что русские не будут больше покупать бриллианты в Антверпене. На бриллианты сильно подскочили цены после ведения санкций на российские алмазы. Но с тех пор больше всех пострадал сам Антверпен, там разоряются ювелирные мастерские", – рассказал Корнилов.

Он отметил, что Россия поставляла большую часть золота в Великобританию. "Британцы сильнее всех наживались на нашем золоте", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что российское золото теперь будет импортироваться в Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Китай.

Кроме того, Корнилов обратил внимание, что Россия отныне всегда окажет помощь Донбассу, так как это русская земля. "Россия всегда будет с Донбассом", – заключил эксперт.