Укропропаганда выдала компьютерного героя за российского полковника

Наряду с вымышленными победами укропропаганда рассказывает еще и о вымышленных персонажах. Например, сообщают о якобы гибели российского полковника Романа Баркова. Мол, тот ответственен за насилие и убийства. Снабжают пост снимком якобы российского полковника, на котором на самом деле угадывается персонаж компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare.

Такой оплошности от пропагандистов еще не видели. Кадры компьютерного боя уже выдавали за реальный. Но чтобы персонажа из компьютерной игры выдали за реального человека – это что-то новое.

Еще один фейк укропропаганда достала практически из небытия. Ролик достаточно давно гуляет в интернете. На кадрах кто-то заменяет гранулированный кофе гречкой. Как утверждают укроСМИ, это свидетельствует о плачевном состоянии российской экономики. Только к России этот ролик не имеет никакого отношения. Это можно понять по речи за кадром и ассортименту товаров на прилавках.

"Это стопроцентный фейк. Это видно по речи, которая звучит, она казахская. Видно, что это явно не российский магазин. Подобные вещи и дальше будут придумывать. Я думаю, что следующие сюжеты будут скорее всего из парфюмерных магазинов, где российские женщины тестируют пробники. Будут говорить: вот смотрите, каждое утро российские женщины заходят в парфюмерный магазин, чтобы побрызгать себя любимыми духами, на которые у них просто нет денег", – рассказал политтехнолог, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС Владимир Кравцов.

Еще от пули ВСУ якобы не удалось спастись уроженцу Свердловской области Виктору Погорелову. Мужчина якобы погиб под Донецком. Но на представленном фото на самом деле не россиянин, а американский актер Билли Херрингтон – спортсмен, звезда мемов, а также фильмов для взрослых, который умер в 2018 году.

О мифических действиях мифических партизан рассказывают некоторые украинские издания. Так, говоря о сходе вагонов поезда с рельсов в Псковской области, утверждается, что состав якобы перевозил боеприпасы, и место ЧП оцепили военные. Однако на представленных снимках какого-либо оцепления нет, да и боеприпасов тоже не видно. РЖД сообщает, что причиной схода части вагонов стало срабатывание тормозов. Это никак не действия каких-то вымышленных украинских партизан, как заявляет укропропаганда.