Штурмовые группы российских военных и бойцов ЛНР прошли около трети Лисичанска. По словам посла республики в нашей стране Родиона Мирошника, идут стрелковые бои возле стадиона "Шахтёр", подразделения продвигаются на запад.

Также союзные силы с востока зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода. Там пока что остаются боевики, они обстреливают город из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Дипломат, ссылаясь на местных жителей, также сообщил, что украинские националисты стали отступать из Лисичанска, при этом теряя под огнём значительные силы. А в Северодонецке территорию завода "Азот" покинули ещё более 150 мирных жителей.

Тем временем украинские националисты все последние часы обстреливают населённые пункты Донецкой народной республики.

Около трёх ночи под удар попал Гольмовский, по нему выпустили три крупнокалиберных снаряда. Примерно в то же время боевики открыли огонь из тяжёлой артиллерии по Донецку, выпустив четыре снаряда.

Жилые кварталы города стали мишенью для киевского режима и около полуночи, а также поздно вечером в понедельник. Обстрел вели из крупнокалиберных миномётов и орудий. Кроме того, под ударом артиллерии оказалась Ясиноватая.