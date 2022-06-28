Как спасали девочку, затянутую в шлюз дамбы

В Красноярском крае спасли 15-летнюю девочку. Она упала в воду во время прогулки и не смогла выбраться самостоятельно. В итоге ребенка затянуло в шлюз дамбы.

Ребенка за минуты поднимают из воды, но этому счастливому концу предшествовала долгая спасательная операция. Девочка упала в протоку с дамбы и оказалась взаперти за решеткой шлюза. Спасатель нырнул к ней и два часа удерживал на плаву, чтобы она не захлебнулась.

В 15 километрах выше по течению перекрывают шлюзы для снижения уровня воды, на месте работает водолазный расчет. Шлюз очищают. И в итоге 15-летнюю девочку поднимают и возвращают домой к матери.

Это счастливый конец в череде трагедий. В Красноярском крае с начала купального сезона утонули уже 20 человек. Причем, каждый третий – ребенок.

Это заполярный Норильск. Здесь нет ни одного официального места для купания, поэтому люди в редкие жаркие дни заходят в технологический водоем. Плавать в таком озере запрещено: на дне – арматура и стекло.

"Да, я купался, но мне сказали, что это запрещено. Я не знаю, почему это запрещено, но мне понравилось. У нас нет пляжа в пригороде. Я купаюсь и буду купаться", – рассказал Николай Сидоров, житель г. Норильска.

Похожая ситуация во многих городах края: легально принять водные процедуры можно только на свой страх и риск. Спасатели проводят профилактические рейды. Но поставить контролера к каждому озеру невозможно.

Спасатели повторяют, что с детьми нужно разговаривать: доносить на словах опасность воды, которая в любой момент может затянуть на дно. А взрослым не стоит переоценивать свои силы. Нередко состояние алкогольного опьянения приводит к печальным последствиям. Поэтому отдых у воды и в ней должен быть расслабленным, но терять бдительность не стоит.