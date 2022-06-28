Визит к союзнику: подробности переговоров Путина и Рахмона

Сотрудничество в самых разных областях – от торговли до обороны – а также региональные и международные проблемы и прежде всего ситуация вокруг Афганистана – все это Владимир Путин обсуждает сегодня в Душанбе, куда он прибыл с рабочим визитом. Продолжаются переговоры российского лидера с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Российский флаг развевается рядом с флагом Таджикистана. В аэропорту Душанбе к визиту президента Путина вообще тщательно подготовились, так что с первого взгляда было понятно, что за мероприятие предстоит и даже в каком формате пройдет: встреча лидеров один на один. И вот президентский лайнер касается полосы на фоне живописных гор. В этом году это второй после Китая зарубежный визит Владимира Путина, и это снова Восток – азиатский регион, где так важны детали, в том числе протокола. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встречает Владимира Путина у трапа, теплое приветствие и рукопожатие, которое длится, даже когда лидеры уже начали беседу на ходу.

И, похоже, ни на минуту не прерывали общение – по пути из аэропорта во Дворец нации – это основная резиденция главы Таджикистана – лидеры ехали в одном "Аурусе" российского президента – с закрепленными флагами обоих государств. Со ступеней шестиэтажного дворца – самого крупного в Душанбе здания – открывается живописная панорама на центр столицы и окружающие горы, так что закономерно, что Рахмон делает здесь остановку, увлеченно рассказывая Путину об этих видах. Тем для разговора на межгосударственном уровне предостаточно.

"Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира. Наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причем. За прошлый год и за первые 3-4 месяца текущего года мы демонстрируем рекордные темпы роста товарооборота. Вы знаете, что мы ввели максимально благоприятный режим, и вы все время поднимаете эти вопросы при наших личных встречах, для граждан Таджикистана, работающих в России. И на сегодняшний день можно констатировать, что эти люди вносят существенный вклад в развитие и экономики нашей страны, являются человеческим мостом дружбы между Россией и Таджикистаном", – заявил Путин.

Президент Рахмон, в свою очередь, отметил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана. При этом только бизнесом контакты не ограничиваются. "Более 80 регионов России имеют деловые и другие связи с Таджикистаном. На очень высоком уровне находится культурно-гуманитарное сотрудничество. В Таджикистане успешно завершается строительство Россией пяти школ с русским языком обучения", – отметил Рахмон.

Пять школ в 5 городах – каждая сможет принять до 1200 учащихся. Школы явно будут востребованы, учитывая, что уже сейчас интерес к русскому языку и культуре в Таджикистане очень высок. Равно как и к российскому военному делу – в Таджикистане расположена 201 база, российские инструктора готовят специалистов армии Таджикистана по 14 специальностям, проводят совместные учения. Безопасность – традиционная сфера сотрудничества Москвы и Душанбе.

"Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двухсторонних отношений в региональном смысле этого слова должны быть и будут, конечно, в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и являются очень чувствительными, вы хорошо знаете об этом", – сказал глава российского государства.

В декабре парламенты стран ратифицировали соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана, что позволит гораздо эффективнее охранять воздушные границы в этом неспокойном регионе. В фокусе внимания лидеров также ситуация в соседнем Афганистане. Россия, заявил Путин, делает все, чтобы положение дел в этой стране нормализовалось.

"Исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы и будем продолжать работать. У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране. Недавно была представительная делегация Афганистана в Петербурге на Петербургском международно-экономическом форуме. Но вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране и что нужно делать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседним странам, а шла на пользу и многонациональному народу Афганистана", – заявил Владимир Путин.

То, что не попало сегодня в объективы камер, – запланированное общение в неформальной обстановке, без галстуков. Вопросов так много, что беседа президентов может продлиться до позднего вечера.

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