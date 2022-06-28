Анкара сняла возражения: заявление НАТО

Турция, Финляндия и Швеция провели переговоры в Мадриде, по итогам которых подписали соглашение по безопасности. Это позволит разблокировать процесс по присоединению стран к НАТО. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политический деятель обратил внимание на то, что таким образом Турция сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии. По словам Столтенберга, присоединение двух стран к альянсу станет самым быстрым в его истории.

На саммите в Мадриде Хельсинки и Стокгольм получат статус приглашенных в военно-политический блок стран, отметил генсек НАТО. В организации уверены, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу произойдет обязательно.

Йенс Столтенберг также заявил, что президент России получит больше НАТО на границе с его страной.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия согласились сотрудничать с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Кроме того, они пообещали снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности. Таким образом страны удовлетворили условия Анкары.