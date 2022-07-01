01 июля 2022 09:47

Пенсионеров предлагают освободить от пошлины на регистрацию наследуемого жилья


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Депутат Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с инициативой освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья.

Парламентарий отметил, что сейчас они должны платить за регистрацию прав собственности на недвижимость две тысячи рублей, но для пенсионеров такая сумма – существенна, передает RT.

В этой связи Федоров попросил министра оценить целесообразность внесения соответствующий изменений в налоговое законодательство, добавив, что часто пожилые люди оказываются в такой ситуации после смерти супруга.

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