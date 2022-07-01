Аленка вернулась: памятник основательнице Нововоронежа обновили

Правда, славы железной версии она уже не добьется. Теперь жителям Нововоронежа представлен усовершенствованный вариант.

– Не самый худший вариант.

А главное – уже не так страшно. В Нововоронеже 1 июля 2022 года открыли памятник символу и основательнице города – Аленке. Изящные славянские черты и традиционный наряд. Не придраться. Встретили тепло, но будто с легким разочарованием.

– Это наша оберегиня, покровительница города. Это наша королева, я положил ей розу.

Но уж слишком ярким была первая попытка поставить памятник основательнице села, на месте которого вырос город. Прежняя железная Аленка одним взглядом выпученных глаз разила наповал.

– Монстр какой-то. Глаза как у зомби, детей только пугать.

А тот же Борис Смолянинов говорил о памятнике более восторженно.

– Это наш челендж, наш старт-ап, наш хайп, пиар, оберег, и как говорят молодые – наш лук, – защищал железного монстра член инициативной группы по установке арт-объекта "Аленка" Борис Смольянинов.

Молодые не согласились. И подобрали скульптуре другие эпитеты: жесть или кринж. Памятник стал популярным мемом, а через три дня его демонтировали. Кузнецы, ваявшие Аленку, вернули деньги и долго извинялись.

– Поймите, разве в XVIII веке было можно что-то с другим лицом добиться, – пояснял владелец кузни Владимир Пилипенко.

Но до переплавки дело не дошло. Стальную леди продали с аукциона почти за 2 миллиона рублей. За нее боролись любители искусства всей страны, даже ликеро-водочный завод, который хотел сделать ее символом некачественного алкоголя и переименовать в Паленку. В итоге памятник уехал не так уж и далеко – в соседний Воронеж. Пока на складе, но местный девелопер планирует украсить Аленкой двор в новостройке.

Красивую, но не такую смелую, Аленку в версии 2.0 установили за счет меценатов. Они предложили три варианта на выбор. И на этот раз совет ветеранов, который изначально инициировал установку памятника, совещался несколько недель.

Получилось вроде бы скромненько и со вкусом. Но вряд ли памятник по своей художественной ценности, стоящий в ряду парковых девушек с веслом, сможет привлечь в Нововоронеж туристов.