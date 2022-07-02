Вся процедура – минут десять. Дактилоскопия, затем присяга. И самый волнительный момент — вручение паспортов.

- С этого момента вы стали гражданами Российской Федерации, я вас поздравляю! Желаю вам мирного неба над головой.

Набор документов максимально упрощен. Нужны прежний паспорт, свидетельства о рождении детей и заявление. Оформить гражданство можно было и раньше, но для этого приходилось выезжать на территорию России. Теперь же все под рукой.

Они выполняют самую сложную работу в непростых условиях. Союзные силы укрепляют свои позиции на авдеевском и угледарском направлениях. Танковые подразделения готовятся к прорыву. На натовский ленд-лиз по ту сторону фронта не обращают внимания.

Координаты получены, звучит команда – "Огонь!", союзная артиллерия уничтожает позиции украинских силовиков под Авдеевкой.

Стрельба окончена и нужно сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Небо над Донбассом – под защитой подразделений противовоздушной обороны. Развернуться и атаковать расчеты готовы в считаные минуты, главное – вовремя подносить снаряды.

Украинские военные тем временем продолжают обстрелы республики. Под огнем – мирное население.

Врачи передовой мобильной группы спецназначения оказывают первую помощь. Дальше – эвакуация в больницу.

Они работают даже под обстрелами ВСУ. К донецким шахтерам – в забой, на глубину 600 метров – спустились первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР.

Крупнейшая шахта республики – как пример возрождения угольной промышленности Донбасса. Несмотря на боевые действия и блокаду, республика продолжает жить.

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