03 июля 2022 03:15

Ночной пожар в частной клинике Москвы: погиб один человек, пострадали трое

источник: Прокуратура Москвы

Погиб один человек – пациентка 1974 года рождения. Еще три человека пострадали и были госпитализированы. Спасены 8 человек, пишет ведомство в своем официальном Telegram-канале.

На место ЧП прибыл Антон Белов, заместитель Бутырского межрайонного прокурора. Проводится проверка, ее результаты и принятие процессуального решения – под контролем прокуратуры.

Известно, что возгорание произошло на 50 квадратных метрах площади, огонь охватил отделку стен и медицинскую аппаратуру. В доме три этажа и мансарда, при поисках выживших спасатели провели их обследование.

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