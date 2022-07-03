Кадыров: жители Лисичанска встречают бойцов союзных сил с цветами

Кадыров рассказал, что жители города встречают бойцов союзных сил "с неподдельной радостью и цветами". "И это неудивительно, – отмечает глава Чеченской республики. – Ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет".

"Бойцы спецподразделений "Ахмат" и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не скрывают своих эмоций, – написал Кадыров. – Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава".

Глава Чечни пожелал жителям Лисичанска и участникам СВО успехов, процветания и мирного неба над головой.

Ранее сообщалось о том, что город Лисичанск в ЛНР перешел под контроль союзных сил. На здании администрации было водружено Знамя Победы.