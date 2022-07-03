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Ситуация на Украине 42 минуты назад

03 июля 2022 04:51

Громкие хлопки в Белгороде: загорелся жилой дом, пострадали три человека

Горит частный дом на улице Маяковского, 23, уточнил губернатор. Он написал в своем Telegram-канале, что на месте работают оперативные службы. Сам губернатор также выезжает к месту происшествия.

Пострадали три человека, они уже доставлены в больницу и получают всю необходимую помощь.

Причины ЧП выясняются. Губернатор Гладков предположил, что это может быть сработавшее ПВО.

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общество происшествия пожар противовоздушная оборона/ПВО ЧП пострадавшие Вячеслав Гладков Белгород новости

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