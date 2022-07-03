Минобороны РФ: ПВО сбила ракеты и беспилотники над Белгородом и Курском

Кроме того, ПВО сбила два беспилотника Ту-143. ВСУ начинили эти старые советские дроны взрывчаткой и направили на Курск.

Напомним, Белгород попал под обстрел в ночь на 3 июля. Жертвами атаки стали три человека, еще четверо получили ранения. Кроме того, сообщается, что частично разрушены 11 жилых домов.

По данным из открытых источников, дальность запуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У" достигает 120 километров. Боевая часть ракеты может быть осколочно-фугасной, кассетой и даже ядерной.