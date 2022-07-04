Ураган, разрушивший стадион в Якутии, попал на видео

Открытие стадиона в Борогонцах было приурочено к Спортивным играм народов Якутии, однако праздничному мероприятию помешала стихия – мощный ураган, сопровождавшийся сильным ливнем.

На людей, собравшихся на праздник, обрушились конструкции экрана и декораций. По предварительным данным, полученные ими травмы незначительны.

Проверку обстоятельств инцидента начали якутские прокуроры. "В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью граждан, обеспечению качества и безопасности выполненных работ по оборудованию стадиона, в том числе при установке конструкций и другим вопросам", – говорится в сообщении надзорного органа.