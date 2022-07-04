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Спецоперация России 1 минуту назад

04 июля 2022 14:12

Генералы доложили Путину о дальнейших планах наступления

Глава государства рассказал об этом во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу (видео доступно на медиаплатформе "Смотрим"). Глава Минобороны доложил Владимиру Путину об освобождении всей территории Луганской народной республики.

Президент отметил, что теперь подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях на луганском направлении, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.

При этом другие воинские соединения, включая группировки "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, отметил глава государства.

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