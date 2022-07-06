Генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо будут помнить как друга России

В своей телеграмме глава государства отметил личный вклад Баркиндо в создание уникального механизма взаимодействия "ОПЕК плюс" и заявил, что он по праву снискал высокий международный авторитет.

"В России всегда будут помнить Мохаммеда Баркиндо как настоящего друга нашей страны", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

Напомним, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в Нигерии на 64-м году жизни. Он занимал свой пост с 2016 года, второй срок его полномочий истекал в текущем месяце.