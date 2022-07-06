Генералы и комбинаторы: клубок коррупционных дел

Похоже, в Басманном суде Москвы сделали все, чтобы уберечь влиятельных офицеров от пристальных взглядов журналистов. Сразу четыре автозака и служебные автомобили выстроились таким образом, что закрыли обзор съемочным группам. Эти кадры удалось снять нашему корреспонденту через щель забора. Крепкий мужчина в желтом поло в сопровождении конвоя – предположительно, начальник Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал майор Алексей Семенов.

Фигурантами громкого дела о злоупотреблении должностными полномочиями стали сразу три генерала из Петербурга. Помимо Семенова вопросы у следователей возникли к бывшему замначальника того же главка Ивану Абакумову – его задержали на отдыхе в Крыму – и помощнику министра внутренних дел Сергею Умнову.

"Сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России проведен ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами Следственного комитета Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ", – сказал Максим Спесивцев, сотрудник пресс-центра МВД России.

Детали спецоперации журналистам пока не озвучивают. Известно лишь, что обыски прошли одновременно по нескольким адресам: в домах и на рабочих местах фигурантов. Из личного кабинета начальника ГИБДД Санкт-Петербурга Семенова изъяли документы и носители информации. Коллеги и подчиненные хранят молчание.

Уголовное дело было возбуждено еще два года назад. Полицейские якобы рекомендовали местным бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга. Организация занималась помощью действующим сотрудникам и ветеранам полиции. Вот только пожертвования часто шли на личные расходы. Например, автомобиль Land Cruiser, который значился на балансе фонда, оказался в гараже генерала Ивана Абакумова. Стоимость автомобиля на тот момент была равна годовой зарплате офицера.

Установлено, что в период с 2016-го по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущества в целях личного использования.

Что касается генерала Абакумова, в 2019-м он уже был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. Полицейский якобы предоставил фальшивый больничный, а сам в это время отдыхал на море. Тогда же стали известны еще некоторые подробности безбедной жизни Абакумова. Оказалось, что полицейский обладатель экспедиционной яхты, квартиры в центре Петербурга площадью 250 квадратных метров, загородного дома и дорогих внедорожников.

Наши коллеги тогда запечатлели Абакумова в зале суда в непривычном образе: офицер ходил по коридорам суда в вытянутой футболке, бейсболке, медицинская маска была натянута до самых глаз.

Кроме того, вместе с генералами задержали и доставили в Москву бывшую начальницу юридического отдела ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Елену Копьеву. В последнее время она работала старшим судебным приставом, начальником Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга. По данным СМИ, около года назад она уволилась из органов. Копьева якобы может стать главной фигуранткой в громком деле о злоупотреблениях должностными полномочиями – ей могут предъявить обвинение по статье об организации преступного сообщества или участии в нем.

Еще один обвиняемый – Сергей Умнов – был начальником Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2012-го по 2019-й, в данным момент значится помощником министра внутренних дел. Оперативники обыскали его загородный дом в клубном поселке "Удальцовские поместья" в Ленинградской области и московскую служебную квартиру.

Влиятельного офицера накануне доставили в Москву и допросили в здании Следственного комитета в Техническом переулке. На кадрах видно, как человек, похожий на Сергея Умнова, заходит в автозак в сопровождении конвоя. Минувшую ночь генерал-лейтенант провел в непривычном для себя статусе и месте – в изоляторе временного содержания на Петровке. Силовика уже навестили сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Во время службы Семенова, Абакумова и Умнова в Петербурге появился странный персонаж Михаил Баракин. Всем он представлялся то бизнесменом, то чьим-то родственником. По северной столице 25-летний мужчина катался на дорогом Rolls-Royce в сопровождении автомобиля с символикой МЧС со спецсигналами. Не исключено, что Баракину оказывали покровительство сотрудники ГИБДД. Об этом подробно рассказывал наш коллега Эдуард Петров в своем расследовании "Клоуны на дорогах-3". Во ходе рейда было установлено, что у Баракина не было при себе водительского удостоверения. Коммерсант при виде журналистов и сотрудников полиции сначала нервно улыбался, а потом начал кому-то звонить.

После скандала Баракин залег на дно. И несколько лет о нем было не слышно. Но вот он неожиданно восстал, словно птица Феникс, из пепла и заявил на Петербургском международном экономическом форуме о возведении торгово-развлекательного центра под Петербургом. После громких публичных обещаний прошло три недели: камеры выключились, софиты погасли, и Баракин опять ушел в тень.

"Звезда" должна засиять в поле в деревне Саратовка. Огромный комплекс, но нет и намека на строительные работы. Трава в человеческий рост. Оказывали ли влиятельные генералы свое покровительство господину Баракину и другим подобным комбинаторам, теперь предстоит установить следователям. Они все еще распутывают этот клубок коррупционных дел. Не исключено, что это не последние громкие задержания в Петербурге.