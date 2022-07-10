Украина недовольна решением Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Решение Канады вернуть Германии турбину Siemen для трубопровода "Северный поток" прокомментировал в социальных сетях глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Как ранее писало агентство Reuters со ссылкой на источник, канадские власти уже приняли решение вернуть турбину, которая сначала будет отправлена в Германию, а затем ее доставят "Газпрому". Передача турбины таким образом через Германию, а не российскому "Газпрому", позволит Канаде не нарушать санкции.

"Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций", — написал Макогон.

Глава оператора газотранспортной системы Украины также отметил, что логика этого решения ему понятна. Он подчеркнул, что Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму. По словам Макогона, Украины полагает, что "Газпром" может "значительно" увеличить транзит газа "даже без этой турбины", через Польшу и Украину.

Накануне стало известно, что власти Канады по согласованию с Германией собираются вывести из-под санкций турбину для газопровода "Северный поток".