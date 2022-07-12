В России разрабатывают "убийцу авианосцев"

О разработке нового оружия ТАСС рассказали два осведомленных источника. По их данным, в будущем новая ракета может использоваться береговыми частями Военно-морского флота РФ.

По своим техническим характеристикам российский "Змеевик" напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 (их дальность полета составляет до 4 тысячи километров).

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где производят противокорабельные ракеты "Циркон", комментировать информацию о новой разработке отказались.