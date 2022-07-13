Шахназаров: евреи не могут поддерживать нацистский режим Зеленского

"Режим Зеленского – если это не нацизм, то что это? Основные телеканалы запрещены, был запрещен русский язык, запрещены школы с преподаванием, вся русская культура – что это такое, если не нацизм? Это и есть нацизм", – заявил российский режиссер Карен Шахназаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Мне скажут: а это, мол, потому что русские якобы вредят Украине. Но подождите, Гитлер тоже говорил, что евреи представляют собой угрозу Германии, так и здесь", – добавил Карен Шахназаров.

Он отметил еще вот какой момент: люди с еврейскими корнями поддерживают режим Зеленского.

"Вы можете не поддерживать Россию, можете осуждать ее – это ваше дело. Но вы не можете при этом поддерживать режим Зеленского. Это исключено, если у вас есть хоть капля совести по отношению к своим корням. Иначе вы такой же нацист. И другой позиции здесь быть не может", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украину напитывают оружием не для победы. С этим оружием победить нельзя, а затянуть войну можно. Западу нужна долгая изнуряющая война, которая обескровит Россию.

В конце своего выступления Карен Шахназаров заявил, что эту войну, которая идет 30 лет – с 1991 года – Россия должна выиграть.