Удар ВСУ по территории Луганска был нацелен на средства ПВО

Несколько украинских ракет при обстреле Луганска в ночь на 13 июля достигли цели, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По подразделениям ПВО, обеспечивающим безопасность в небе над Луганском, был нанесен массированный удар со стороны Артемовска. Как сообщает новостное агентство "Луганский Информационный Центр" по воинской части около 23:35 было выпущено как минимум 9 ракет из американских РСЗО HIMARS.

По предварительным данным, жилая застройка и объекты инфраструктуры Луганска не пострадали. Сейчас пространство над городом контролируется резервными силами противовоздушной обороны. Ранее появились сообщения о сбитой системами ПВО над Луганском ракете "Точка-У". Эта информация уточняется.