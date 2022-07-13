Захарова о признании Болтона: такого я не припомню

"Так, чтобы своими словами, абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД РФ отметила, что подобные высказывания разнятся с риторикой Вашингтона, который всегда уверял, что поддерживает демократические силы и содействует развитию демократии в других государствах.
Также, продолжила Захарова, слова Болтона "требуют дальнейшего разбора", чтобы понять, где именно США инициировали госперевороты.
Ранее советник бывшего президента США Дональда Трампа в интервью CNN, отвечая на вопрос о штурме Капитолия в январе 2021 года, заявил, что те события не были попыткой переворота.
"Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов – не здесь, но в других частях света – я не согласен. Это требует большого количества работы", – сказал Болтон.