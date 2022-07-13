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Ситуация на Украине 19 минут назад

13 июля 2022 17:39

Как США сломали Украину


AP Images

США на протяжении десятилетий творили государственный переворот на территории Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Государственный деятель обратила внимание на то, что у США не получилось осуществить свои планы за один раз, ведь они как всегда просчитались. "У них ушло много лет, а Украина все не ломалась", — отметила Захарова.

Дело в том, пояснила официальный представитель МИД, что местное население не принимало навязывания сверху. Кроме того, эти вмешательства были по совершенно не подходящим для Киева рецептам.

Ранее Захарова заявила, что Украина находится на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией.

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