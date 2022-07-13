Возвращение старых знакомых: "АвтоВАЗ" начал производство обновленной "Нивы"

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск испытанной временем и российскими дорогами модели. "Нива Легенда", о которой с ностальгией вспоминают многие российские автомобилисты – снова в строю. Теперь обновленный внедорожник удивит не только комфортом салона и управления, но и ценой. И можно не волноваться – проходимость останется прежней.

Заядлые охотники, рыбаки и увлеченные дачники могут вздохнуть с облегчением. Преодолевая дефицит иностранных комплектующих, "АвтоВАЗ" сегодня возобновил производство самого популярного российского вездехода – "Нива Легенда".

"Сегодня локализация и "Гранты", и "Нивы" составляет около 95 процентов. Мы перестраиваем сейчас логистические цепочки, делая акцент на разработчиков компонентов именно российских и из наших дружественных стран", – сообщил Максим Соколов, гендиректор "АвтоВАЗа".

В нынешней модели пока не будет подушек безопасности и антиблокировочной системы. Но спецкомплектация и продаваться будет по сниженной цене. В остальном машина остается удобной для водителя – есть гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер.

На этом участке сборки двигатель помещают в кузов. Этот процесс на заводском жаргоне называют "свадьба". Каждый день рабочие проводят больше 200 бракосочетаний. Через 5 часов официальный союз силового агрегата и стального корпуса даст жизнь новому автомобилю.

"Нива" 45 лет на дорогах и вне дорог. Долгие годы автомобиль был основой вазовского экспорта. Мощный двигатель и малый вес обеспечивают хорошую проходимость.

Полноприводный вездеход покорил все континенты Земли. Принимал участие в престижном ралли "Париж-Дакар", поднимался на вершины Гималаев, успешно бороздил непроходимые снега Антарктиды и Северного полюса.

Автомобиль мало изменился снаружи – все тот же блеск круглых фар, постоянный полный привод, несущий кузов. Его неоспоримое преимущество пред конкурентами – цена и повышенная проходимость. В августе на этой же линии планируют начать выпуск более комфортной версии легендарной модели – "Нивы Трэвел". Список приятных опций в ней обещают расширить.

С начала июня с конвейера "АвтоВАЗа" сошли 7 тысяч автомобилей марки "Лада Гранта Классик". На этой неделе запущена линия сборки "Лады Гранта Кросс".

"Цена на "Ниву" будет несколько дешевле, чем в предыдущей базовой комплектации. Ну, а что касается автомобилей "Лада Гранта", то здесь среднее снижение цен составляет около 10 процентов, а на модель "Лада Гранта Кросс", производство которой мы запустили буквально на днях, скидка будет еще существенней до 130 тысяч рублей или 13 процентов", – отметил Максим Соколов, генеральный директор.

До конца года завод планирует поставить на колёса 100 тысяч новых автомобилей.

Коллектив "АвтоВАЗа" работает над тем, чтобы в первом квартале следующего года возобновить производство "Лады Веста".