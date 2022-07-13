BBC сняла фильм о преступлениях британского спецназа в Афганистане

Еще один потенциальный фаворит гонки за премьерское кресло в Великобритании, нынешний глава Минобороны Бен Уоллес, заранее отказался от борьбы. И, как теперь подозревает британская пресса, не случайно. В его ведомстве сейчас разгорается крупный скандал. Минобороны обвиняет корпорацию BBC в том, что журналисты подвергают опасности жизни солдат. Поводом стало расследование преступлений британского спецназа в Афганистане.

Это были убийства без суда и следствия. Журналисты BBC вскрыли информацию о массовых расстрелах задержанных и безоружных людей, которые практиковали в Афганистане британские военные. В центре скандала – одно из подразделений Специальной авиадесантной службы (SAS). На его счету – убийства 54 мирных жителей, предполагают авторы фильма.

– Это следы выстрелов, – показывает афганец Хаджи Хабибулла. – Значит, это отверстия от пуль? – уточняет журналист. – Да, они стреляли в лежащих. Мой сын был застрелен лежащим в том углу комнаты, – рассказывает Хабибулла.

В доме этого афганца были убиты девять человек. Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. Характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце.

"Один выстрел был в угол глаза, другой – в грудь моего отца", – вспоминает другой афганец Абдул Вали.

Спецназовцы действовали по ночам. Рейды осуществлялись по информации, полученной разведкой, но, как утверждают участники афганских событий, очень часто она была неверной.

"Мы плохо разбирались в деревнях и племенах. Поэтому запущенная нами машина по выдаче имен подозреваемых выдавала тонны ошибок", – признает бывший военнослужащий.

Ничем не оправданные убийства маскировали под то, что задержанные вдруг неожиданно выхватывали гранату или автомат. И так повторялось из раза в раз, что вызывает у профессионалов как минимум недоумение.

"Кому нужен спецназовец, который позволяет кому-то пойти за штору и взять гранату? Такие недостойны того, чтобы быть в спецназе. Из-за них все могут погибнуть. Очевидно, что все это было подстроено, чтобы прикрыть убийства", – комментирует ситуацию бывший юрист австралийских спецподразделений Дэвид МакБрайд.

На странные доклады обращали внимание в центре управления спецоперациями, но попытки расследовать эти преступления постоянно блокировались. Журналисты BBC утверждают, что, чувствуя свою безнаказанность, британские спецподразделения вели себя как отряды убийц и даже соревновались по числу отнятых жизней. Количество смертей записывалось, чтобы они могли вести счет.

Авторы фильма, считают, что ответственность должны нести не только те, кто убивал беззащитных людей, но и их руководители. И в первую очередь бывший командующий специальными силами генерал Марк Карлтон-Смит, который должен был об этом знать, но ничего не предпринял.

Это далеко не первое журналистское расследование событий в период оккупации Афганистана. Журналисты приводили свидетельства и факты, но за все время за военные преступления в Афганистане публично был осужден только один британский военнослужащий.

Параллельно с британцами в Афганистане действовали спецназовцы из Австралии. Два года назад разгорелся огромный скандал, когда выяснилось, что они расстреливали там мирных людей, а иногда натравливали на афганцев служебных собак.

"Приходилось видеть, как собака рвет какого-то старика. От него не было угрозы, он никакой не талиб, просто стоял рядом", – рассказывает бывший военнослужащий SAS Австралии Брейден Чэпмен.

В год, когда в Австралии шло громкое разбирательство, в Британии, наоборот, прикрыли все официальные расследования военных преступлений не только в Афганистане, но и в Ираке. Накануне выхода фильма BBC в британском министерстве обороны не скрывали своего недовольства, заявив, что представленные в нем свидетельства уже расследовали, но не сочли, что они подтверждают выдвинутые обвинения.