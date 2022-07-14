ВСУ за 5 минут выпустили по Донецку более 25 снарядов и мин

Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район столицы ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 08:40 вооруженные формирования Украины ударили 10 снарядами калибром 122 миллиметров, а в 08:45 – 15 минами калибром 120 миллиметров.

"В 09:10 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", – добавили в СЦКК.

Отмечается, что обстрел велся со стороны райцентра Марьинка. Оттуда же была выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров по поселку Александровка.

Из Новгородского ВСУ нанесли удар по Пантелеймоновке снарядами натовского калибра. Всего было выпущено восемь снарядов.

За прошедшие сутки ВСУ 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 432 различных боеприпасов. Противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров, а также стрелковое вооружение.

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