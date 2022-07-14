Появилось видео с первой захваченной в ЛНР американской гаубицей

Народная милиция Луганской народной республики обнародовала кадры с захваченной у украинских военных гаубицей М777 американского производства.

Отмечается, что это – первое орудие данного типа, взятое республиканскими военнослужащими в качестве трофея.

В ходе специальной операции на Украине российские войска и части ДНР и ЛНР уничтожили значительное количество поставленных ВСУ гаубиц М777, использовавшихся, в частности, для нанесения артиллерийских ударов по населенным пунктам.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщал о том, что захваченное орудие охраняли иностранные наемники, а командование расчетами осуществлял темнокожий инструктор.

"Сама гаубица, уничтожена и взята как трофей 2-м Луганским корпусом НМ", – отметил Поддубный.

По данным военкора, баллистический вычислитель, которым было оснащено орудие, уже передан для изучения профильным специалистам.