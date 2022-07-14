Двое убитых, трое раненых: Донецк обстреляли из американских гаубиц

Украинские военные, обстрелявшие днем в четверг, 14 июля, Ворошиловский район Донецка, вели огонь из 155-мм гаубиц М777 американского производства, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что артиллерийский удар был нанесен по людному месту, попадания пришлись около автостанции.

Как сообщалось ранее, погибли два человека, еще трое мирных жителей получили ранения.

Судя по кадрам с места ЧП, поражающие элементы одного из украинских снарядов попали в маршрутку – по некоторым данным, требующим дополнительного подтверждения, был убит водитель этого транспортного средства.

Кроме того, СЦКК приводит сведения о количестве пострадавших от обстрелов ВСУ в других местах, сообщается о том, что в Куйбышевском районе Донецка, Александровке и Горловке ранения получили шесть гражданских лиц.

За текущие сутки ВСУ выпустили по территории республики более 230 боеприпасов, применяются реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также – артиллерия.