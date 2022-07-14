70-процентные ожоги: кто ответит за коммунальную трагедию

В Дзержинске начался суд по уголовному делу чиновников городской администрации, которых обвиняют в преступной халатности. Следователи считают, что именно по их вине 20-летняя студентка Яна Камаева получила более 70 процентов ожогов тела. Жуткое ЧП случилось в марте прошлого года. Под ногами девушки прямо на улице внезапно образовался двухметровый провал. Яна не удержалась и угодила в яму с кипятком. Девушке потребовался длительный курс лечения, после которого она заново училась ходить и сидеть.

Этой встречи студентка Яна Камаева ждала больше года. Но, вероятно, представляла себе ее иначе. В коридорах суда города Дзержинска Нижегородской области двое взрослых мужчин на хрупкую девушку даже не взглянули. А ведь именно они, по версии следствия, виноваты в том, что жизнь студентки 2 марта 2021 года навсегда разделилась на "до" и "после".

Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации города Дзержинска Максима Рабина и директора Департамента ЖКХ Александра Платонова подозревают в халатности. По версии следствия, чиновники виноваты в том, что прошлой весной на одной из улиц города прорвало трубу с кипятком. Авария привела к просадке асфальта. В этот момент по улице шла 20-летняя Яна Камаева. Студентка одного из местных учебных заведений возвращалась вечером в общежитие. Земля буквально ушла у нее из-под ног. Девушка оказалась в двухметровой яме, заполненной кипятком. Выбраться помогли прохожие.

Это архивные съемки. Пострадавшую Яну увозят на скорой. У девушки обожжено 70% тела. Несколько месяцев она провела в реанимации.

"Яна находилась на грани смерти. На протяжении двух с половиной месяцев нам каждый день говорили, что мы не имеем шансов выжить. Мы в реанимации находились. После случившегося ни один человек из администрации не пришел и не извинился", – рассказала мама Яны.

Следователи выяснили: чиновники Рабин и Платонов должны были следить за состоянием трубы с кипятком. Но ветхий трубопровод никто не проверял годами. Участок тепловой сети, на котором произошел прорыв, – протяженностью 78 метров. Его эксплуатировали без ремонта 37 лет. Но сами чиновники твердят: догадаться, что трубы давно прохудились, они не могли.

Разбираться с экспертизами и другими обстоятельствами этого дела теперь предстоит суду. Яна Камаева интервью журналистам давать не стала. Объяснила, что ей по-прежнему нелегко вспоминать этот кошмар. Сейчас ей все еще требуется длительная и тяжелая реабилитация.