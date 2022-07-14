Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военкоматы начали отправлять на передовую граждан с противопоказаниями по здоровью.

Согласно показаниям пленных военнослужащих ВСУ, очень большое количество мобилизованных в армию граждан Украины имеют ограничения по здоровью. В военкоматах их принуждают письменно отказываться от прохождения спецкомиссии.

"Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе", – отметил Михаил Мизинцев.

Эти незаконные действия стали следствием коррумпированных чиновников в военных ведомствах Украины. Они без малейшего сожаления отправляют больных людей на верную гибель. Так же делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда бросали в бой инвалидов, детей и стариков, отметил генерал Мизинцев.