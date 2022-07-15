Эксперт: у тех, кто разбудил Россию – бессонница и кошмары

По мнению Владимира Олейника, киевский режим действует по указке Запада. Россия вынуждена принимать ответные меры.

Конфликт на Украине возник по причине игнорирования обращений и просьб России. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

"Сегодня у всех тех, кто разбудил Россию – серьезная бессоница и кошмары", – заявил эксперт.

Он пояснил, что Россия с 1990 года просила не расширять НАТО, там обещали, но альянс расширялся и начал втягивать в орбиту своего влияния Украину. Кроме того, Олейник, отметил, что Россия настаивала на выполнении минских соглашений, чтобы прекратить столкновения, но киевский режим их не выполнял.

"Россия вынуждена действовать в ответ на все это", – считает эксперт.

По мнению Олейника, Украина после так называемой революции достоинств потеряла суверенитет.

Помимо этого, он отметил экономические проблемы Украины, а именно – большой дефицит бюджета. При этом Запад оказывает помощь Киеву преимущественно военными поставками. Украине приходиться тратить свой золотовалютный запас. В стране увеличиваются цены на товары, растет инфляция. Также Киеву приходится платить по международным кредитам. По мнению Олейника, все эти проблемы от влияния Запада.

"В чем преступность Зеленского и Порошенко – в том, что они позволили использовать территорию Украины и украинцев в интересах США и НАТО. Это трагедия украинского народа" – подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность, что Украина будет освобождена от таких людей.