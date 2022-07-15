Силы ДНР начали зачистку Северска

Военнослужащие Донецкой Народной Республики начали зачищать восточные районы Северска. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил в своем telegram-канале заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются", – написал Безсонов.

Он добавил при этом, что пока нельзя подтвердить выход из города основных сил ВСУ.

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