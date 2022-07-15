Россия будет развивать компетенции для укрепления Вооруженных сил

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров обозначил "хребет промышленности". По его словам, это оборонно-промышленный комплекс, который выполняет очень важные задачи.

Мантуров в эфире одного из федеральных каналов также сообщил, что Россия продолжит развивать компетенции и направления, которые позволят обеспечить боеспособность Вооруженных сил России не только в части спецоперации, но и в совершенствовании современных образцов вооружения.

Ранее Денис Мантуров был назначен на должность вице-премьера России. При этом он будет совмещать обязанности министра промышленности и торговли.