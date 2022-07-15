Смена главы Роскосмоса "ни с какими претензиями не связана"

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, означает ли смена главы Роскосмоса наличие претензий к работе Дмитрия Рогозина на этом посту.

"Нет, ни в коем случае. Ни с какими претензиями это не связано. Там все нормально", – ответил пресс-секретарь президента России.

По его словам, Рогозин будет своевременно трудоустроен, передает ТАСС.

"Мы сообщим своевременно об этом", – заверил представитель Кремля.

Днем 15 июля стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал ряд кадровых указов: Дмитрий Рогозин освобожден от должности главы Роскосмоса (которую он занимал с 24 мая 2018-го), гендиректором корпорации назначен Юрий Борисов, который ранее был вице-премьером России.