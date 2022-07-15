Девочка, выжившая при расстреле семьи под Ростовом, в тяжелом состоянии

На месте убийства четырех человек в Новошахтинске работают следователи и сотрудники прокуратуры. Малолетняя девочка, раненая при нападении, находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что в одним из многоквартирных домов города Новошахтинска 15 июля были обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями. Еще одна 4-летняя девочка получила ранение и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко. Работу следователей и криминалистов на месте координирует руководитель регионального следственного управления Аслан Хуаде.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Ход расследования контролирует прокуратура. Обстоятельства случившегося выясняются. По неподтвержденным данным, по подозрению в совершении преступления разыскивают знакомого погибших.