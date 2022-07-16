Япония хочет сохранить свою долю в проекте "Сахалин-2"

Японское правительство планирует сохранить свою долю в проекте "Сахалин-2". Эти планы в телефонном разговоре озвучили премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр экономики Коити Хагиуда.

В настоящее время идет согласование с японскими компаниями, участвующими в проекте, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Ранее Владимир Путин предписал сменить оператора проекта на новое юридическое лицо – российское, так что сохранение иностранцами доли в "Сахалин-2" теперь под вопросом. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, на две японские компании приходятся 12,5 и 10 процентов соответственно, и 27,5 процента минус одна акция – у Shell, заявившей о решении выйти из совместных с "Газпромом" проектов, включая и "Сахалин-2".

Япония хочет остаться в проекте, поскольку он обеспечивает стабильные поставки энергоресурсов.