Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что успешное завершение спецоперации на Украине будет самым верным способом для россиян вернуться к прежней жизни с нормальными отношениями между РФ и Европой.

Ностальгия по прежним временам, когда можно было свободно ездить с деловыми или туристическими целями в Европу, присутствует у многих граждан России.

"Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи, прерваны деловые и личные поездки, закрылись для нас популярные туристические маршруты в Европу", – пишет Джабаров.

На это, по мнению сенатора, может быть очень простой ответ. Чем быстрее закончится нашей победой специальная операция, тем быстрее вернется то, по чему вы ностальгируете. Владимир Джабаров уверен, что Европа посчитает за честь восстановить нормальные отношения с Россией.