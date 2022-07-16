Пропавший на Камчатке вертолет начнут искать с воздуха утром

Исчезнувший во время полета на Камчатке вертолет, на борту которого находились три человека, начнут искать с воздуха, это произойдет завтра утром.

По данным ТАСС, ссылающегося на региональное управление МЧС России, в поисковых работах планируется задействовать два вертолета и самолет.

Напомним, что вертолет Robinson пропал в субботу, 16 июля. Как сообщалось ранее, им управлял известный российский биатлонист Игорь Малиновский, увлекающийся авиацией. Спортсмен принимал участие в Кубке мира по биатлону и неоднократно становился чемпионом мира и Европы среди юниоров.

Как уточнили в Следственном комитет, полет проходил по маршруту поселок Мильково – Долина гейзеров- кальдера вулкана Узон и предположительно являлся экскурсионным.

"В назначенное время пилот не вышел на связь с ОрВД. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно, оповещены оперативные службы", – отметили в СКР.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.